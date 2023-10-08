Певица Марина Абросимова (творческий псевдоним МакSим) впервые за длительное время появилась на широкой публике. В программе «Они потрясли мир» на «Пятом канале» она рассказала, чем занимается сейчас и как ей удалось победить зависимость от алкоголя.

40-летняя артистка еще в июне признала наличие проблем с алкоголем. Она объяснила, что после излечения от коронавирусной инфекции поторопилась возвращаться на сцену. Алкоголь поддерживал ее на гастролях, придавая силы и в итоге МакSим приобрела опасную для здоровья привычку.

Она обратилась в одну из клиник в Москве и прошла полный курс лечения от алкоголизма. Это позволило избавиться от зависимости и правильно расставить приоритеты. Сейчас певица занимается боксом и гимнастикой, теннисом, она регулярно бегает, все больше втягиваясь в спорт.

Кроме того, Абросимова рассказала, что купается в ледяной воде для закалки организма. Также она благодарит Бога за каждый прожитый день и начала задумываться о замужестве, хотя раньше никогда не стремилась выйти замуж.