Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) получил множество гневных сообщений после того, как опубликовал в социальных сетях новый пост о событиях в Израиле. В сообщениях его подписчики активно призывают его отказаться от гражданства России, так как он теперь считает себя израильтянином.

Многие из этих гневных сообщений Галкин игнорирует. Однако на некоторые из них он все же решил ответить. Внезапно Максим решил поделиться информацией о своем финансовом положении и о судьбе своего состояния, заработанного в России.

В определенных кругах уже давно ходили слухи о том, что Галкин и Пугачева покинули Россию, чтобы сохранить свое долгое нажитое состояние. Считалось, что большую часть их средств они хранили на счетах в зарубежных банках. В этот раз шоумен подтвердил, что все его деньги остались в России.

Одна из его подписчиц написала напрямую: «Максим, все понимают, почему вы отказались от России, ведь никто не хочет терять недвижимость и счета в иностранных банках».

Галкин немедленно ответил, что его недвижимость и счета в банках остались в России. Однако многие из его подписчиков по-прежнему сомневаются в этом.