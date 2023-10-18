Американские наемники и «солдаты удачи» из других стран, которые сейчас участвуют в боевых действиях в составе иностранного легиона ВСУ, могут уволиться и уехать в Израиль, считает Джон Макинтайр.

Наемник из США, который вступил в ряды «легиона» на Украине, но затем перешел на сторону России, рассказал, что уйти из ВСУ совсем несложно. Достаточно просто подписать документ о расторжении контракта и сообщить о желании выйти из боевых действий. Командование не удерживает наемников и не требует от них исполнения обязательств по контракту.

После этого «солдаты удачи» получат возможность уехать в Израиль, где американские подразделения находятся с 1980 года.

Макинтайр также опубликовал в Сети видеозапись, на которой англоязычные наемники прощаются с боевиками украинской армии. Закадровый голос комментирует происходящее и сообщает зрителю, что военные отправляются на помощь Израилю для участия в противостоянии с сектором Газа.