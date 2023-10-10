Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На западных территориях, которые останутся от нынешней Украины, появится новое государство. При этом как бы себя не называло это государственное образование, оно должно сохранять нейтралитет к России, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Он отметил, что Соединенные Штаты пытались превратить Украину в инструмент против России. Это у них не получилось. Москва не даст Вашингтону повторить то же самое с новой страной, которая будет создана в западных регионах.

Это государство должно будет сразу же отказаться от вступления в любые союзы и блоки, которые будут создаваться Соединенными Штатами либо существуют уже сейчас.

Ранее Дональд Трамп, который вновь претендует на пост президента США, заявил, что главной причиной конфликта на Украине и существенного повышения мировых цен на энергоносители является глупость сменившего его на посту главы государства Джо Байдена.

Вам может понравиться

Россиянин чудом спасся от боевиков ХАМАС и назвал происходящее сюрреализмом

Проживающий в Израиле россиянин сумел спастись от боевиков ХАМАС, напавших на фестиваль Nature Party, проводившийся на юге страны. Он рассказал, что решил переодеться и как раз шел к своей машине,

Эксперт Питка рассказала, от каких трат лучше отказаться

Инвестиционный советник Юлия Питка назвала самые бесполезные траты россиян, от которых следует избавиться для возможности создания собственного капитала, чтобы в будущем иметь возможность жить на пассивный доход. По словам эксперта,

CNN: План президента РФ Владимира Путина по Украине начал работать и набирает обороты

План президента РФ Владимира Путина по развалу Североатлантического альянса начал работать, сообщил американский телеканал CNN. Корреспонденты пояснили, что первым тревожным сигналом к этому стало утверждение временного бюджета Соединенных Штатов. Боевые