На западных территориях, которые останутся от нынешней Украины, появится новое государство. При этом как бы себя не называло это государственное образование, оно должно сохранять нейтралитет к России, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Он отметил, что Соединенные Штаты пытались превратить Украину в инструмент против России. Это у них не получилось. Москва не даст Вашингтону повторить то же самое с новой страной, которая будет создана в западных регионах.

Это государство должно будет сразу же отказаться от вступления в любые союзы и блоки, которые будут создаваться Соединенными Штатами либо существуют уже сейчас.

Ранее Дональд Трамп, который вновь претендует на пост президента США, заявил, что главной причиной конфликта на Украине и существенного повышения мировых цен на энергоносители является глупость сменившего его на посту главы государства Джо Байдена.