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Известный рок-музыкант, вокалист группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан иностранным агентом в РФ) рассказал, что организаторам его концертов поступают угрозы срыва мероприятий, запланированных в Казахстане, Киргизии и Узбекистане.

Музыкант предположил, что данные угрозы связаны с тем, что он выразил поддержку Израилю после осуществления атаки ХАМАС. «Тут какие-то странные люди завалили угрозами организаторов концертов», — написал Макаревич в соцсетях.

Артист рассказал, что ракета ХАМАСа недавно упала рядом с его домом в Израиле. Он также отметил, что палестинское движение ХАМАС не имеет отношения к исламу. Он считает, что нельзя прикрываться религией при совершении чудовищной резни женщин и детей. «Это ислам? Вырезать женщин и детей — это ислам? Прикрываться заложниками — это тоже ислам?» — написал певец.

Кроме того, Макаревич отметил, что уже неоднократно выступал в Киргизии, Казахстане и Узбекистане, где его группу всегда принимали радушно.

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