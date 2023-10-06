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Российская «королева шансона» Любовь Успенская в интервью для YouTube-передачи «Алена, блин!» рассказала о своих непростых взаимоотношениях с Филиппом Киркоровым. По словам артистки, у нее уже давно не складывается дружба с певцом. Между ними происходил уже не один публичных конфликт.

Успенская напомнила, что у них были разногласия по поводу бизнеса. Киркорову не понравилось, что Успенская открыла караоке-бар сразу после открытия заведения исполнителя. И хотя сейчас их заведений давно уже не существует, артисты нашли новый повод для распрей – работа пластического хирурга Тимура Хайдарова. Успенская продолжает высказываться в негативном ключе о враче эстетической медицины, а Киркоров встал на его защиту. На этой почве между певцами образовался нешуточный конфликт.

Но, как выяснилось, отправной точкой сложных отношений между артистами стала давняя история. Когда певица жила в США, то между ними даже существовала дружба. По словам Успенской, Киркоров предлагал ей выйти за него замуж. Но она отказала, так как уже состояла в браке. «Он мне делал предложение в Америке. А мне было просто смешно. Потом через неделю он женился на Алле Пугачевой», – заявила Успенская.

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