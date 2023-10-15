На Челябинском тракте в Екатеринбурге местные жители заметили скульптуру льва с золотыми яйцами, появление которой ранее вызвало широкий общественный резонанс.

Изначально она была установлена на улице Вайнера в центре столицы Урала. Однако жители города сочли, что скульптура выглядит слишком уж эпатажно для столь людного места. Поэтому она простояла там только два дня, а затем была перенесена на окраину.

Теперь лев установлен у производственного склада компании «Сима-ленд» и приветствует всех автолюбителей, въезжающих в город.

«Он будет в полях, как царь зверей», – написал тг-канал «Интересный Екатеринбург».

Вдохновением для скульпторов стали горные львы, а также статуя быка, которая установлена на Уолл-Стрит в Нью-Йорке. Но повышенное внимание к огромному достоинству царя зверей вынудило власти города перенести его на окраину. В центре же появится уменьшенная копия из картона.