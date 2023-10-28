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4 ноября на канале НТВ стартует четвертый сезон популярного музыкального шоу «Суперстар!». В этом сезоне в борьбу за звание «суперстара» вступили 10 артистов, которые были популярными в 80-90-е и 2000-х годах. Среди участников: Алексей Глызин, Феликс Царикати, Кай Метов, Екатерина Суржикова, Алексей Гоман, Игорь Наджиев, Татьяна Маркова, Лика Стар, Лариса Черникова и Анастасия Макаревич. Ведущими шоу остались Лолита и Вадим Такменев.

Важным изменением в новом сезоне является смена состава жюри. Кроме Леры Кудрявцевой, Сергея Соседова и Стаса Пьехи, в жюри присоединилась Наташа Королева.

На презентации нового сезона проекта певица Наташа Королева заняла свое место в жюри позже других экспертов, и в ее отсутствие ведущие представили остальных членов жюри. Когда настала очередь представить Стаса Пьеху, Лолита выразила свое восхищение не только его музыкальным талантом, но и внешностью, отметив, что разведенному Стасу Пьехе, возможно, не стоит снова идти в ЗАГС. Она добавила, что «мозги Соседова» – это хорошо, но внешний вид Пьехи ей очень нравится.

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