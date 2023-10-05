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Как сообщает издание Live Science, междисциплинарной группой ученых проведено новое исследование Стоунхенджа. По итогу своих заключений, специалисты опровергли ранее существовавшую теорию культового древнего памятника.

Прежняя теория была выдвинута геологом Гербертом Генри Томасом в 1923 году. Он считал, что «голубые камни» внутреннего круга Стоунхенджа были привезены из западного Уэльса с холмов Пресели. Но современные ученые уверены, что геолог ошибся в своей теории.

Использовав современное оборудование и новые методы анализа, исследователи провели сравнение геохимии и минералогию алтарного камня с образцами песчаника. 58 образцов специалисты взяли из различных карьеров, расположенных на территории от южного Уэльса до западной части Англии. В результате они выяснили, что ни один из образцов не совпал с алтарным камнем.

Специалисты не стали останавливаться в своем исследовании. Они собираются изучить другие образцы камней, которые возьмут в других районах Великобритании. Отмечается, что поиски образцов будут вестись по всей северной Англии и Шотландии.

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