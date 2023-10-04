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Украинские диверсанты, которым так и не удалось высадиться в Крыму, были вооружены американскими автоматическими винтовками M4. Также в их распоряжении были осколочные гранаты, сообщил телеграм-канал Shot.

Боевики намеревались высадиться на мыс Тарханкут. Скоростной катер и три гидроцикла были обнаружены российскими ВС неподалеку от населенного пункта Оленевка.

В воздух была поднята авиация, с суши боевиков атаковали пограничники и сотрудники спецслужб. В результате вражеские плавсредства ушли на дно, все 13 диверсантов ликвидированы.

Потерь и пострадавших с российской стороны нет, угроза диверсии успешно пресечена. Отмечается, что вооруженные боевики представляли весьма серьезную опасность, но их высадку на Крымский полуостров удалось предотвратить.

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