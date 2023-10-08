Нынешняя избирательная кампания, проводимая в Польше, является достаточно напряженной. Кандидаты, участвующие в политических дебатах вошли в открытую конфронтацию друг с другом. Взаимные оскорбления привели к решению Ярослава Качиньского, лидера польской правящей партии «Право и справедливость» отказаться от участия в политических дебатах. Такую информацию передает европейский телеканал Euronews.

Теледебаты должны пройти на главном польском государственном телеканале TVP. Однако Качиньский наотрез отказался принимать в них участие. По словам политика, он не желает вступать в «разговор с лжецом». Таким образом, он охарактеризовал своего оппонента Дональда Туска, лидера оппозиционной партии «Гражданская платформа». В свою очередь, Туск подтвердил свое участие в дебатах.

По данным последних социологических опросов, за партию «Право и справедливость» планируют отдать свой голос 36% опрошенных избирателей, а вот за «Гражданскую платформу» могут проголосовать 30% опрошенных.