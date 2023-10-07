Лидер группы «Панки по пьянке» 60-летний Андрей Серебренников погиб на Кубе 3 октября. Подробности раскрыл друг музыканта Павел Здравомыслов в интервью «КП-Екатеринбург».

Он пояснил, что Серебренников отдыхал на Кубе вместе с семьей. Он отправился купаться и обратно не вернулся. В воде у него произошел сердечный приступ, приведший к смертельному исходу.

«Не стало Арона, ребята. Светлая память…», – написали представители группы в соцсети «ВКонтакте».

«Панки по пьянке» считается первым коллективом в Свердловской области, который начал играть панк-рок. Группа была создана Серебренниковым и его другом Егором Рваным еще в 80-х годах. Сам музыкант выходил на сцену на протяжении 35 лет.