Всего двух ударов гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» будет достаточно для уничтожения американского авианосца, рассказал порталу News.ru заслуженный летчик РФ Юрий Сытник.

Так он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о патрулировании нейтральных вод Черного моря истребителями МиГ-31К с этими боезарядами.

Сытник объяснил, что данная мера требуется для предотвращения любой эскалации конфликта на море со стороны не только Украины, но и ее западных партнеров. Какие-либо провокации с их стороны могут привести к неотвратимому и жесткому ответу.

Ракеты «Кинжал» способны поражать цели с дистанции в 2000 километров. Также они обладают большой разрушительной силой. Два боезаряда смогут потопить авианосец, а одного будет вполне достаточно для уничтожения эсминца.

Ранее военные эксперты отмечали, что постоянное патрулирование позволит своевременно обнаруживать атаки ВСУ с применением дронов и ракет, быстро устранять угрозу.