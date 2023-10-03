Российская телеведущая Лера Кудрявцева во время эфира телепередачи «Звезды сошлись» рассказала, как получила предложение руки и сердца от своего супруга – хоккеиста Игоря Макарова.

Кудрявцева отметила, что помолвка получилась очень оригинальной. Ведущая прилетела в Санкт-Петербург, а ее будущий муж решил эффектно встретить любимую в аэропорту, поэтому заказал лимузин и шары. Однако в последний момент передумал, решив, что это будет смотреться очень банально.

По итогу Макаров предложил Кудрявцевой выйти за него замуж прямо в автомобиле такси. Как рассказала Кудрявцева, Игорь достал коробочку со словами: «Встретишь со мной старость?». Лера замешкалась с ответом от неожиданности. Поэтому Макаров решил разрядить обстановку и сказал «Если ответишь «нет», то я сейчас тебя убью». Лера Кудрявцева решила дать утвердительный ответ.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров сыграли свадьбу в 2013 году. В августе 2018 года ведущая родила дочь, которую назвали Марией.