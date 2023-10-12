Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что в зоне спецоперации происходит изменение линии боевого соприкосновения в западную сторону Украины. И причиной этого является рост профессионализма российских бойцов. «Линия боевого соприкосновения неоднородна: где-то есть серьезные укрепления, где-то нет», – подчеркнул эксперт.

По его словам, активное сопротивление со стороны украинских боевиков происходит на Купянском направлении. ВСУ регулярно осуществляют переброску резервов и создают новые укрепрайоны на данном направлении.

Леонков подчеркнул, что ВС России ведут боевые действия только против вооруженных украинских формирований, не затрагивая мирных жителей, как происходит во время вооруженных конфликтов между другими странами. Также для российского командования ценна жизнь каждого военнослужащего. «В «мясные штурмы» мы не ходим. В этом причина того, что мы продвигаемся медленно», — отметил военный эксперт.