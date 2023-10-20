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Современные средства противоракетной обороны не способны перехватить гиперзвуковой боевой блок «Авангард», рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

Он напомнил, что этот стратегический ракетный комплекс входит в состав ядерной триады и представляет собой моноблок мегатонного класса. «Авангард» разгоняется до 30 тысяч километров в час и на такой скорости может маневрировать в полете. Поэтому ни одна ПРО в мире сбить его не способна.

Данный комплекс предназначен для поражения наиболее важных стратегических объектов противника, добавил аналитик.

В настоящий момент перевооружение на комплексы «Авангард» осуществляется в Ясненском ракетном соединении. Эту информацию в октябре озвучили представители Минобороны России.

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