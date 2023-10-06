На Первом канале выходит новый музыкальный проект под названием «Перепой звезду». Одним из членов жюри стала актриса и телеведущая Лариса Гузеева. Во время своего интервью артистка рассказала, насколько тяжело ей было оценивать участников шоу и что она думает о медийности.

Ведущая объяснила, что она старается объективно оценивать участников шоу. Поэтому она не станет обесценивать профессиональное исполнение артистов, окончивших Гнесинскую музыкальную академию и консерваторию. По ее словам, она старалась быть максимально объективной во время оценки участников проекта, как любителей, так и профессиональных исполнителей. «Обесценивать это — преступление. Самодеятельности и так хватает. Открываешь интернет — все звезды», – заявила Гузеева.

Что касается выхода нового сезона шоу «Давай поженимся», ведущая отметила, что стала более лояльной к участникам программы, ведь кардинально изменилось время, в котором мы живем. «Я не могу быть отдельно взятой счастливой женщиной и артисткой, веселиться и ликовать. Я вместе со своим народом. Мы не прежние. Безумства и лихости уже нет в моей природе. Мы все теперь более внимательны друг к другу», – подчеркнула ведущая.