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Сегодня невозможно представить себе жизнь в современном мегаполисе без службы доставки. Курьеры ежедневно спасают горожан от голода и помогают радовать своих близких подарками. Портал E1.RU пообщался с курьерами из разных служб доставок на тему самых необычных и милых заказов.

По словам 21-летнего Валентина Расковалова, работающего курьером в службе доставки «Шампурико», он регулярно доставляет разные блюда на обед одному постоянному клиенту, который не может ходить. Однажды он попросил насыпать кошачий корм в миску его кота, поскольку ему очень тяжело это сделать. Теперь Валентин раз в три дня приезжает по знакомому адресу, чтобы не только доставить еду, но также и покормить кота.

26-летняя Екатерина Попова из службы доставки ProBrunch рассказала, что начала работать курьером совершенно случайно. После закрытия офиса, в котором девушка работала администратором, она попробовала свои силы в службе доставки. Работая курьером, девушке посчастливилось побывать практически во всех закулисьях Екатеринбурга, а также встретиться с многими звездами российской эстрады.

Однажды Екатерина доставила «Сет к красному вину» молодому мужчине, которому на вид было около 30 лет. «Надо же, как интересно: девушка-курьер», – удивился мужчина. После этого Екатерина в течение пяти дней приносила ему один и тот же заказ, а на шестой он встретил ее с букетом цветом. Теперь девушка замужем и находится в декретном отпуске.

Станислав Никулин из службы доставки «Сушков и пицца» рассказал, как однажды приехав по адресу выяснил, что девушка была заперта в квартире. Оказалось, что ее парень случайно забрал не только свои, но и ее ключи выйдя по делам. Курьер не растерялся и привязав один конец веревки к сумке с едой, а второй забросив девушке на балкон (повезло, что квартира находилась на втором этаже), смог доставить заказ клиенту.

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