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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как несколько раз пытался заставить Германию испытывать чувство вины перед Украиной за события Первой и Второй мировых войн.

«Я не раз довольно в прямолинейной форме, скажем дипломатически, говорил, что вы нам должны. Я пытался пробудить это чувство ответственности перед Украиной», — приводит слова Кулебы из интервью каналу «1+1» информационное агентство ТАСС.

Также украинский министр заявил, что ФРГ испытывает чувство вины за агрессивные действия своих правительств перед европейскими странами и Россией. Но на Украину оно по неизвестным причинам не распространяется.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус порекомендовал Кулебе более тщательно выбирать формулировки, прежде чем требовать от Берлина поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus.

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