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Известный музыкальный критик Сергей Соседов назвал исполнение Люсей Чеботиной песни Ирины Аллегровой «Императрица» настоящим надругательством. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом портала NEWS.RU.

«У меня такое чувство, что Люся Чеботина не знает, кто такая императрица Екатерина Великая. Я не говорю, что Чеботина прям бездарность – ничего личного, но это бездарно сделано. И если это реклама к фильму «Императрицы», то я не хочу идти на этот фильм. Это надругательство какое-то! Если Чеботина, этого не понимает, то это непрофессионально, это непрофессиональный подход», – отметил критик.

По его словам, невозможно сравнивать Люсю Чеботину с Ириной Аллегровой, поскольку «это две разные планеты». Певица Аллегрова располагает колоссальным эстрадным опытом, а также имеет хорошее музыкальное образование.

При этом директор певицы Ирины Аллегровой Владимир Квятковский заявил, что не против исполнения Люсей Чеботиной песни «Императрица», поскольку права на нее принадлежат композитору Игорю Николаеву.

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