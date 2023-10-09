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Известный шоумен и музыкальный критик Сергей Соседов вспомнил неприятный эпизод из своей жизни, когда его выгнали перед самым началом съемок передачи Андрея Малахова. Причем его попросили покинуть студию по просьбе популярного певца Сергея Лазарева. Конфликт случился из-за того, что накануне критик назвал одну из песен Лазарева «невыдающейся».

По словам Соседова, несколько лет тому назад перед самым началом съемок передачи Андрея Малахова к нему подошли редакторы и попросили покинуть студию. При этом ему даже не объяснили причин такого решения.

«Меня вывели из студии за минуту до начала съемки, уже пошел в студию Андрей Малахов, уже должен быть мотор, — и тут заходит редактор и говорит: “Не могли бы вы выйти? Сказали пока вас вывести, не знаю подробностей”», – вспомнил Сергей Соседов в ходе интервью для YouTube-канала FAMETIME TV.

Также Соседов добавил: «Вот это ужасно, некрасиво, недопустимо. Спустя какое-то время я узнал, что это, оказывается, Лазарев такой финт ушами выбросил, это не от хорошего воспитания. Если увижу его, то скажу все, что о нем думаю».

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