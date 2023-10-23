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Звезда популярного сериала «Интерны» актриса Кристина Асмус поделилась со своими подписчиками радостной новостью – ей удалось сбросить лишний вес и вернуть себе стройную фигуру. Для сравнения она опубликовала фотографии до и после похудения.

35-летняя Кристина опубликовала фотографию в спортивном топе черного цвета и облегающих шортах, чтобы продемонстрировать своим подписчикам точеную фигуру. При этом она подписала опубликованную фотографию следующим образом: «Вчера один актер сказал мне: “Крис, в театре прохладно, накинь что-нибудь”. А я ему: “Ну уж нет, пусть все видят, как я похудела”».

При этом для сравнения прогресса актриса опубликовала на своей страничке в социальной сети и фотографии до похудения, на которых она позирует в бане в черном купальнике. «Для сравнения… Упитанная Асмус несколько месяцев назад. И это я втянула все, что смогла», – подписала свои снимки Кристина.

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