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Актриса Кристина Асмус недавно получила сильную травму ноги на съемочной площадке во время выполнения трюка. При этом она продолжает сниматься, работая без каких-либо дополнительных приспособлений, хотя вне площадки ходит на костылях.

Звезда фильма «Текст» рассказала, что в больнице у нее обнаружили перелом со смещением, поэтому сейчас приходится носить специальную обувь и использовать костыли.

«Ощущение, что я так уже полгода хожу. Правда, есть страх, что я так и останусь хромать… Слишком уж привыкла», – рассказала Кристина.

Она в шутку добавила, что у травмы есть один плюс – мужчины чаще носят девушку на руках. Также Асмус рассказала, что во время перерывов в съемках приходится принимать горизонтальное положение, чтобы не перенапрягать сломанную ногу, и прикладывать к ней лед для снятия болевых ощущений.

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