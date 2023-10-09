В концертном зале Barvikha Luxury Village вечером 8 октября прошел финал конкурса красоты «Мисс Россия 2023», в котором приняла участие и жительница Ярославля 20-летняя Алина Писмарева. Девушка прошла в заочный этап конкурса, в котором за званием Мисс Россия борется 50 девушек.

В финальную часть мероприятия, где из двадцати участниц будут выбирать победительницу, Алина пройти не смогла. Однако девушка два раза дефилировала на главной сцене. Во время первого выхода на сцену, девушки были в воздушных платьях, а второй раз они появились на сцене в купальниках.

Известно, что 20-летняя участница конкурса из Ярославля выросла в Ленинском районе города, закончив школу №2 им. заслуженного учителя России Лидии Семеновой. В настоящий момент Алина Писмарева является студенткой третьего курса Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова в Москве. При этом девушка более 11 лет занималась русскими народными танцами в ансамбле улыбка.