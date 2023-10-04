В финал конкурса красоты «Мисс Россия – 2023» вышла конкурсантка Арина Филиппова из Читы. Девушка является студенткой Читинского педагогического колледжа. Она выбрала профессию сурдопереводчика. Обучение совмещает с хобби – занимается хореографией и шьет нижнее белье на заказ. Также девушка выступала в качестве ринг-герл на чемпионате России по боксу, впервые проходившем в Чите в 2022 году.

Весной 2023 Арина стала победительницей регионального конкурса красоты «Мисс Чита». А затем попала в финал всероссийского конкурса «Мисс Россия». Известно, что Филиппова уже отправилась в Москву для трехнедельной подготовки к предстоящему шоу.

Федеральный конкурс «Мисс Россия» проводится при государственной поддержке. Вскоре конкурс красоты отметит свой 100-летний юбилей. На официальном сайте конкурса каждый житель России может поддержать понравившихся участниц. Отмечается, что по состоянию на 4 октября 14:00 по московскому времени читинка Арина Филиппова набрала уже 140 голосов.