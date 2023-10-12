Жительница Барнаула (Алтайский край) Наталья Пашинина, являющаяся многодетной матерью, вышла в финал международного конкурса красоты «Миссис Вселенная – 2023». Всего в финале выступало 120 девушек, представляющих собственные страны. Об этом сообщается в одной из алтайских социальных сетей.

Финал конкурса красоты состоялся на Филиппинах. Участницы конкурса, предстали в финале перед членами жюри в вечерних платьях, в купальниках и национальных костюмах. Россиянка из Алтайского края выступила очень достойно на международном конкурсе. Наталья Пашинина стала обладательницей титула «Mrs. Devotion to Tradition», что переводится как «Преданность традициям».

На международном конкурсе красоты Наталья Пашинина не могла выступать под флагом России из-за требований мероприятия. Поэтому россиянка надела ленту с надписью «Миссис Алтай». Таким образом, она выразила приверженность и преданность родному краю.