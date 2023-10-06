Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Боевик ВСУ, который попал в плен после неудачной попытки высадки десанта на мыс Тарханкут в Крыму, может оказаться высокопоставленным офицером, предположил военный эксперт Станислав Крапивник.

Бывший военнослужащий армии США пояснил, что сделал такой вывод после просмотра видео с допросом украинского диверсанта. Боевик заявил, что служит в звании рядового и исполняет исключительно охранные функции. Однако в возрасте 56 лет рядовым может быть разве что мобилизованный солдат.

По мнению Крапивника, поведение диверсанта на допросе указывает, что он вряд ли был недавно призван в ряды ВСУ. Кроме того, он точно не рядовой.

«Мобилизованные так себя не ведут. Даже по тем немногочисленным съемкам прекрасно видно, что это не рядовой солдат и точно не из числа мобилизованных», — цитирует эксперта «Московский комсомолец».

Крапивник напомнил, что украинец упоминал службы в Главном управлении разведки, поэтому он вполне может оказаться высокопоставленным офицером ГУР, который сейчас пытается выдать себя за ничего не знающего и не понимающего рядового солдата.

Вам может понравиться

Даню Милохина официально призвали на службу в армию

Как сообщает Телеграм-канал Mash, популярного российского блогера Даню Милохина официально призвали на службу в армию. По адресу его места жительства в Российской Федерации была направлена повестка. Отец Милохина отказался брать

В Одесской области прогремела серия взрывов, есть прилеты

Российские дроны-камикадзе в ночь на 6 октября атаковали объекты военной и портовой инфраструктуры в Одесской области. Портал Discover24.ru собрал всю имеющуюся на данный момент информацию, чтобы восстановить хронику событий. Воздушная

Киеву не удалось поразить Крым ударным дроном, ракетами и группой диверсантов

Ночь на 4 октября оказалась весьма беспокойной для Крыма, который украинские ВС пытались атаковать сразу по нескольким направлениям. Все началось вечером, когда ПВО РФ сбила противокорабельную ракету «Нептун», пишет издание