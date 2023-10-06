Боевик ВСУ, который попал в плен после неудачной попытки высадки десанта на мыс Тарханкут в Крыму, может оказаться высокопоставленным офицером, предположил военный эксперт Станислав Крапивник.

Бывший военнослужащий армии США пояснил, что сделал такой вывод после просмотра видео с допросом украинского диверсанта. Боевик заявил, что служит в звании рядового и исполняет исключительно охранные функции. Однако в возрасте 56 лет рядовым может быть разве что мобилизованный солдат.

По мнению Крапивника, поведение диверсанта на допросе указывает, что он вряд ли был недавно призван в ряды ВСУ. Кроме того, он точно не рядовой.

«Мобилизованные так себя не ведут. Даже по тем немногочисленным съемкам прекрасно видно, что это не рядовой солдат и точно не из числа мобилизованных», — цитирует эксперта «Московский комсомолец».

Крапивник напомнил, что украинец упоминал службы в Главном управлении разведки, поэтому он вполне может оказаться высокопоставленным офицером ГУР, который сейчас пытается выдать себя за ничего не знающего и не понимающего рядового солдата.