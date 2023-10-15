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Обстановка на популярных курортах Египта вполне спокойная, но во время вооруженного конфликта риски присутствуют всегда, рассказала Дарья Домостроева, занимающая пост директора по связям с общественностью в одной из туристических компаний.

Египет всегда пользовался популярностью у российских путешественников, однако сейчас многие из них сомневаются, стоит ли ехать туда из-за конфликта между Израилем и сектором Газа.

Египет не ввязывался в боевые действия, хотя и ведет активные переговоры с обеими сторонами. Поэтому туристы спокойно отдыхают на курортах и особо не опасаются. По словам Домостроевой, путевки сейчас не продаются только в Табу, расположенную у самой границе.

Ассоциация туроператоров России отмечает, что массовых звонков по поводу отдыха в Египте в данный момент нет. Туристы покупают путевки и едут отдыхать в штатном режиме. Однако в случае эскалации конфликта Египет все же может стать весьма опасным для россиян курортом.

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