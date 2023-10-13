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«Комсомольская правда» выяснила новые детали в деле о погибшей 16-летней девушки из Пермского края, которую нашли у железной дороги в поселке Октябрьском с сильными ожогами.

Подозреваемый в жестоком убийстве предлагал школьнице встречаться, но взаимности от нее не добился. Через некоторое время он познакомился с другой девушкой, но все же не смог простить отказ.

Он выманил школьницу из дома, что подтверждается видеозаписями и перепиской с подругой, обнаруженной в телефоне.

На записях парень предлагает девушке выпить. На одном из видео она отказывается, мотивируя это тем, что «ничего не запомнит». Но по данным экспертизы, погибшая была сильно пьяна в день своей смерти.

Подросток облил девушку бензином и поджег. Ее одежду обнаружили в мусорном баке. На белье школьницы также найдены следы биоматериала, принадлежащего скорее всего подозреваемому. Впрочем, экспертиза все еще не установила факт интимной близости подростка и его жертвы.

В уголовном деле есть еще два фигуранта, однако отец и многие жители населенного пункта уверены, что их привлекли, чтобы отвлечь внимание от главного подозреваемого.

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