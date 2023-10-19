«Конвасэл» – вакцина, отзывы о которой продвигают её в лидеры. Уникальный препарат получил признание в медицинском сообществе и политических кругах.

Перед наступлением подъёма заболеваемости COVID-19 в 2023 году появилась новая защита от коронавируса. «Конвасэл» – вакцина, отзывы о которой уже выделяют её в лидеры. Первыми пользователями стали представители высших кругов общества. В медицинской среде говорят о том, что прививку «Конвасэл» в целях профилактики возможных осложнений коронавирусной инфекции сделали первые лица страны. А руководитель ФМБА России Вероника Скворцова выделила новую вакцину среди всех предшественников: «По результатам клинических наблюдений, иммунитет к вирусу после вакцинации «Конвасэл» сохраняется более года, чего не обеспечивает ни одна существующая в мире вакцина».

Как пишет «Голос Регионов», уникальный препарат начали применять в столице, а позже и в других городах страны. Их список постепенно растёт, а пока в него вошли:

Санкт-Петербург,

Ярославль,

Тверь,

Омск,

Красноярск.

Новая вакцина от ковида работает с действующими штаммами

«Конвасэл» – новая вакцина от коронавируса, разработанная в СПБНИИВС ФМБА России. Она есть в наличии и доступна для применения уже сейчас. Механизм работы прививочного препарата эффективен от всех действующих штаммов коронавируса. В целом вакцина имеет ряд преимуществ:

универсальность (подходит от всех вариантов мутаций коронавируса);

безопасность (обеспечивает выработку антител к вирусу SARS-CoV-2 по безопасному профилю);

иммуногенность (период сохранения иммунитета после вакцинации составляет не менее 1 года).

Новая вакцина от ковида может появиться во всех регионах России

Пока «КовиВак», «Спутник V» и «Спутник Лайт» отсутствуют на фармацевтическом рынке, «Конвасэл» доступен для закупки. Вакцина «Спутник» проходит стадию клинических испытаний. Группа добровольцев уже набрана. Исследования будут длиться 90 дней. Увидят в России новый «Спутник» только в 2024 году.

Тем временем лечебно-профилактические учреждения страны планируют прививочную кампанию от ковида. Высокая потребность в вакцине отмечается в ДНР (500000 доз), Кемеровской области (396000 доз), Волгоградской области (300 000 доз), Санкт-Петербурге (270000 доз), Воронежская область (240000 доз). Минздрав России призвал регионы самостоятельно закупать необходимые препараты.

Стоит сказать, что появилась тенденция к самостоятельной закупке вакцин от COVID-19 в регионах. Так в 2023 году поступили министерства здравоохранения в 32-х субъектах РФ. Врач-эпидемиолог из ЛПУ в Самарской области рассказала нашей редакции о подготовке к прививочной кампании: «Да, пока «Конвасэл» самый эффективный препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Прививка делается один раз, без побочных эффектов и формирует иммунитет на год. Мы в нашей поликлинике ищем возможные варианты выгодного приобретения новой вакцины для иммунизации населения».