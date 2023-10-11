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Популярный российский певец Витас приехал в китайский город Сучжоу с концертом. Однако праздничное мероприятие было омрачено скандалом. Подробности сообщают авторы Телеграм-канала Shot.

Концертная площадка общей вместительностью 55 тысяч человек во время концерта вместила 62 тысячи зрителей. Оказалось, что мошенники продали около 7 тысяч поддельных входных билетов на концерт через черный рынок. При этом дополнительного гонорара ни артист, ни его продюсеры и организаторы концерта так и не получили.

Примечательно, что оригинальный билет был защищен идентификационным кодом и специальной голограммой, но автоматическая система контроля на входе концертной площадки пропустила в том числе и зрителей с поддельными билетами.

Напомним, что российский певец Витас в настоящий момент находится в Китае с концертным туром. Всего запланировано 15 концертов в разных городах Китая. При этом организаторы мероприятия опасаются, что поддельные билеты были проданы и на концерты артиста в других городах.

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