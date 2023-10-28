К 75-летию армейской авиации компания «ФОРЭС» выплатила вознаграждения экипажам двух ударных вертолетов Ка-52 за ликвидацию немецких танков «Леопард» и другой тяжелой техники западного образца.

Произошло это 28 октября. Вручение государственных наград вертолетчикам и денежного вознаграждения от компании «ФОРЭС» осуществлялось перед торжественным строем полка. Сообщается, что экипажи уничтожили 12 единиц техники.

Компания «ФОРЭС» одной из первых начала выплачивать вознаграждения российским военнослужащим за уничтожение немецких танков «Леопард». Так, ранее приятные денежные премии от него получили бойцы экипажа танка «Алеша». Они приняли бой с целым подразделением вражеской бронетехники и вышли из него победителями.