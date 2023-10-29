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Согласно информации, полученной из радиоперехватов ВСУ, украинские боевики, находящиеся в районе Соледара, испытывают острый дефицит патронов к стрелковому оружию. Данную информацию сообщил командир разведгруппы «Скиф» из Добровольческого штурмового корпуса с позывным Воля.

По словам российского разведчика, в последние несколько недель у военнослужащих ВСУ не хватает боекомплектов, которые они уже считают поштучно. «До этого таких моментов не было», – подчеркнул Воля.

Российский военнослужащий также отметил, что из информации по радиоперехватам бойцы ВС РФ понимают, что у противника возникла острая проблема нехватки боекомплектов (как минимум, для огнестрельного оружия).

В результате дефицита патронов, украинские боевики стали реже осуществлять ночные обстрелы позиций батальона «Скиф». Также значительно уменьшились попытки ночных штурмов. Но, по словам Воли, снарядов и мин у противника на данном участке фронта еще предостаточно, поэтому российские бойцы не теряют бдительности.

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