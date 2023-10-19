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Соединенные Штаты уже несколько раз заявляли, что российские ТОС-1А «Солнцепек» являются оружием массового поражения и призывали их запретить, рассказал «Ленте.ру» военный аналитик Юрий Кнутов.

Полковник в отставке пояснил, что мощность тяжелых огнеметных систем не знает себе равных, но у них имеются и недостатки. Это весьма уязвимое вооружение, так как дальность поражения целей составляет всего 6 километров. Из-за этого ТОС-1А нужно подводить к самой линии фронта, рискуя попасть под огонь противника.

«Если говорить про “Солнцепек”, то это система на основе танка Т-90. Связано это с ракетами, которые применяются, а именно: эта огнеметная система использует термобарические боеприпасы», – пояснил Кнутов.

Он также напомнил, что ВС РФ уже применяли в зоне специальной военной операции новейшую ТОС-2 «Тосочка», которая имеет значительно большую дальность. Она может атаковать противника на расстоянии до 20 километров, что существенно расширяет возможности подразделений.

«Солнцепек» считается настолько мощным, что американцы уже поднимали вопрос о том, чтобы запретить его и отнести к оружию массового поражения. Потому что ничего подобного в США создать не могут. У них не получается», – заявил эксперт.

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