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На крытом вещевом рынке в Киеве зафиксировано сильное возгорание, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский портал Klymenko.Time.

Киевское издание сообщает, что на правом берегу Днепра в столице Украины «что-то взорвалось или горит». Что именно произошло, пока не сообщается.

Власти Киева не предоставляют никакой официальной информации по поводу пожара.

Напомним, в Киеве неоднократно раздавались взрывы, природу которых никто не торопился объяснять. Власти украинской столицы, как и руководство всей страны замалчивают любую информацию о попадании по военным объектам.

Кроме того, действующее законодательство Украины запрещает гражданам снимать места прилетов и выкладывать в Сеть видео- и фотоматериалы. За подобное вполне можно оказаться за решеткой на длительный срок.

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