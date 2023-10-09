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Популярная российская исполнительница Клава Кока рассказала своим подписчикам в социальной сети, что выбрала участника шоу «Сердце Клавы» Александра Поверина не только из-за симпатии к нему, но и из-за его честности.

Таким образом артистка ответила на все возмущение поклонников телепередачи, почему решила выбрать среди множества достойных участников парня, который пришел на проект за пиаром. По словам Клавы Коки, придя на кастинг, участники шоу не знали, за кого будут бороться. Поэтому каждый из них в какой-то степени пришел на проект, чтобы пропиарить себя в той или иной степени.

«Если бы им не была интересна медийность, то они не пошли бы на этот проект. Он (Поверин – ред.) на детекторе лжи ответил: «Да, изначально я пришел за пиаром». Для меня это про честность», — подчеркнула певица.

К тому же, по словам Коки, в проекте для каждого из участников специально создавался образ для зрителя. Это делается специально для шоу. «Из фраз, которые нарезаются, для каждого был создан образ… Я общалась с ребятами не только в кадре, но и за кадром, и там они проявлялись не такими, как на экране», — зарезюмировала артистка.

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