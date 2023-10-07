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Популярная певица Клава Кока опубликовала в своем Телеграм-канале видеообращение пенсионерок из «Отряда Путина», попросивших артистку не спешить с выбором избранника. Бабушки отметили, что посмотрели шоу «Сердце Клавы» и не согласны с выбором молодого человека.

«Ты, пожалуйста, не торопись в этом. Ты такая молодая, красивая, интересная. Спутник? Надо выбрать еще. Продолжите шоу. Пусть претендентов будет больше. Клавочка, выбери еще. Не торопись. Это не твой парень!», – возмутились пенсинерки.

Певица позитивно отреагировала на этот видеоролик. Она написала: «Теперь ясно, кто пишет протестующие комментарии… И я поняла: все идет от любви!».

Напомним, что Клава Кока нашла свою вторую половинку на шоу «Сердце Клавы». Ее избранником стал Александр Поверин. По словам исполнительницы, они вместе уже три месяца. Александру Поверину 25 лет. Он модель и актер, но основной род деятельности – публикация шуточных видео в TikTok. Его юмористические ролики набирают миллионы просмотров.

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