Британское издание The Guardian опубликовало историю американского биолога Нэн Хаузер, которую кит спас от шестиметровой акулы. Хаузер рассказала британским журналистам о случае, произошедшем с ней еще в 2017 году.

По словам биолога, вместе со съемочной группой она отправилась на острова Кука с целью снять документальный фильм об охране китов. Было необходимо отснять кадры, на которых женщина плавает возле китов.

Когда специалист нырнула в воду с закрепленной экшен-камерой к китам, то поведение одного из них очень удивило и напугало ее. По словам Нэн Хаузер, после ее приближения к китам, к ней подплыл самец и начал тыкать в нее носом, а потом толкать головой. «Это застало меня врасплох. За 33 года работы такого со мной не случалось ни разу», – рассказала биолог.

Женщина испугалась и попыталась отплыть от кита, но животное подплыло под нее и подняло над водой на своей ласте, а затем понес на себе дальше. Все происходящее снималось на камеру. Спустя некоторое время Хаузер увидела второе крупное животное. Сначала она подумала, что это другой кит, но затем осознала, что к ним подплыла огромная тигровая акула. Хищница явно хотела напасть на женщину.

«Прежде чем я успела отреагировать, кит расположил меня перед мордой и грациозно помчался вперед», – рассказала Хаузер, подчеркнув, что кит донес ее до лодки в целости и сохранности.