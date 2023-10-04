Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российский певец Филипп Киркоров высоко оценил работу исполнительницы Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба), которая выпустила новый альбом под названием «Царица». По словам поп-короля российской эстрады, певица действительно заслуживает титула «королевы сцены», так как является великолепной исполнительницей. Об этом Киркоров заявил журналистам после посещения презентации альбома Анны Asti.

«Я одним из первых услышал новый альбом Ани… Она сегодня – номер один на нашей сцене. Аня – настоящая царица. Не зря и альбом так называется», – заявил Киркоров.

Первый сольный альбом «Феникс» стал для певицы знаковым, ведь она триумфально смогла вернуться на сцену после ухода из музыкального дуэта «Артик и Asti». Также Анна Дзюба исполнила совместную песню с Филиппом Киркоровым под названием «Хобби», которая заняла первые позиции в музыкальных чартах.

Сейчас артистка не только занимается своей сольной карьерой, но и открыла собственный музыкальный лейбл «Феникс», в который уже вошло много топовых российских артистов.

Вам может понравиться

Майк Помпео: конфликт на Украине привел к потере США сдерживающей силы в отношении России

Вашингтон утратил сдерживающую силу в отношении России из-за продолжительного конфликта на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-госсекретаря США Майка Помпео. В ходе своего визита

Артиллерия ВС РФ и ОТРК “Искандер” нанесли огневое поражение ВСУ под Константиновкой

За минувшие сутки украинские ВС вновь понесли серьезные потери после ударов ВС РФ. Новая сводка от Минобороны раскрыла информацию об этих атаках. Так, в районе Константиновки в ДНР под удар

В Хабаровске двое преступников вынесли из дома со спящими хозяевами имущество на 3 млн рублей

В Хабаровске перед судом предстанут две грабителей, которые украли имущество на три миллиона рублей из частного дома. Примечательным является тот факт, что хозяева дома в этот момент мирно спали и