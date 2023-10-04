Российский певец Филипп Киркоров высоко оценил работу исполнительницы Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба), которая выпустила новый альбом под названием «Царица». По словам поп-короля российской эстрады, певица действительно заслуживает титула «королевы сцены», так как является великолепной исполнительницей. Об этом Киркоров заявил журналистам после посещения презентации альбома Анны Asti.

«Я одним из первых услышал новый альбом Ани… Она сегодня – номер один на нашей сцене. Аня – настоящая царица. Не зря и альбом так называется», – заявил Киркоров.

Первый сольный альбом «Феникс» стал для певицы знаковым, ведь она триумфально смогла вернуться на сцену после ухода из музыкального дуэта «Артик и Asti». Также Анна Дзюба исполнила совместную песню с Филиппом Киркоровым под названием «Хобби», которая заняла первые позиции в музыкальных чартах.

Сейчас артистка не только занимается своей сольной карьерой, но и открыла собственный музыкальный лейбл «Феникс», в который уже вошло много топовых российских артистов.