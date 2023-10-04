Ночь на 4 октября оказалась весьма беспокойной для Крыма, который украинские ВС пытались атаковать сразу по нескольким направлениям. Все началось вечером, когда ПВО РФ сбила противокорабельную ракету «Нептун», пишет издание «Коммерсантъ».

Затем к мысу Тарканхут приблизились диверсанты ВСУ на скоростном катере и водных мотоциклах. В воздух поднялась авиация, которая уничтожила все плавсредства вместе с боевиками. Один из противников все же попал ухитрился спастись и оказался в плену.

Он и рассказал, что перед диверсионной группой была поставлена лишь одна цель – высадиться на мысе и сфотографироваться с украинским флагом. Ради этого Киев пожертвовал 15 военнослужащими.

Кроме того, ВСУ попытались атаковать Севастополь с использованием ракеты и ударного дрона. Но их тоже сбила ПВО, обломки рухнули на ул. Инженерная балка. Обошлось без пострадавших и погибших, но два дома и 4 авто получили повреждения.