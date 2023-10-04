Украинское правительство впадает в отчаяние из-за недостаточного объема поставок западного оружия. Немецкое издание Bild пишет, что вооружения и техники слишком мало для проведения успешных военных операций.

Именно из-за этого любые попытки добиться перелома в контрнаступлении ВСУ заканчиваются провалами. Россия, которая несмотря на западные санкции, продолжает наращивать производство вооружений, имеет явное преимущество в зоне специальной военной операции.

Киев при этом заявляет, что контрнаступление будет продолжаться. Целью его является достижение хоть каких-то успехов к концу 2023 года, демонстрация Западу способности вести боевые действия. Также киевский режим не намерен идти на уступки даже в том случае, если США и их союзники усилят давление на него.