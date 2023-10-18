Президент Украины Владимир Зеленский вечером во вторник подтвердил первое использование ракет ATACMS, тайно отправленных в Киев Соединенными Штатами. Удар наносился по Бердянску, причем целили ВСУ по военному аэродрому. Эту атаку прокомментировал военный эксперт Алексей Суконкин.

Он пояснил, что Вашингтон поставил ВСУ ракеты ATACAMS с кассетной боевой частью. Они предназначены специально для ударов по аэродромам, так как имеют большой радиус поражения. Именно поэтому ВС РФ следует задуматься о защите авиации.

«Для того, чтобы уберечь авиацию, необходимо её рассредоточивать. Максимальное рассредоточение. И строить специальные капониры», – приводит слова Суконкина издание «Царьград».

По словам эксперта, это дополнительные затраты, но производство новых самолетов обходится значительно дороже. Также аналитик отметил, что РФ не предприняла никаких шагов для защиты авиации даже при том, что Киеву изредка удавалось доставать ее даже на российской территории.