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В минувшие сутки ВСУ возобновили «мясные штурмы» под Артемовском, но в результате нескольких атак лишь понесли крупные потери. Российские ВС успешно отражают все атаки противника.

Боевики пытались штурмовать Красногоровку и Клещеевку, Водяное и Андреевку. По словам главы пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева, ВС РФ отбили несколько серьезных штурмов. Противник был вынужден отступать, теряя бронетехнику и живую силу.

Российские военные не только отражают атаки врага, но и поражают артиллерийскими ударам военные объекты ВСУ неподалеку от Артемовска. Так, за последние сутки уничтожены крупные скопления живой силы под Звановкой и Александро-Шультино, ликвидирован командный пункт противника в Часовом Яре, передает РИА Новости.

Помимо этого, ангар с бронетехникой ВСУ уничтожен рядом с населенным пунктом Ивановское, для чего ВС РФ задействовали высокоточные снаряды «Краснополь».

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