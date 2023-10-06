Кейт Миддлтон и принц Уильям в скором времени временно разъедутся на длительный период. Причиной этой временной разлуки стала необходимость в семейной поддержке и заботе для их сына, Джорда, который в настоящее время проходит обучение в Lambrook School. Джорду предстоят сложные экзамены, которые приходятся на период официальной поездки принца Уильяма в Сингапур.

Это не первый случай, когда Кейт Миддлтон предпочитает остаться с детьми и обеспечить им необходимую поддержку, в то время как ее муж отправляется в официальные поездки.

Пресс-служба семьи Виндзор уже выпустила официальное заявление, объясняя причины расставания, но, несмотря на это, многие все равно остаются уверенными, что между супругами есть некоторые сложности. Кроме того, в дворце имеется няня, которая обеспечивает надлежащий уход за детьми во время общественных мероприятий.