Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Кейт Миддлтон и принц Уильям в скором времени временно разъедутся на длительный период. Причиной этой временной разлуки стала необходимость в семейной поддержке и заботе для их сына, Джорда, который в настоящее время проходит обучение в Lambrook School. Джорду предстоят сложные экзамены, которые приходятся на период официальной поездки принца Уильяма в Сингапур.

Это не первый случай, когда Кейт Миддлтон предпочитает остаться с детьми и обеспечить им необходимую поддержку, в то время как ее муж отправляется в официальные поездки.

Пресс-служба семьи Виндзор уже выпустила официальное заявление, объясняя причины расставания, но, несмотря на это, многие все равно остаются уверенными, что между супругами есть некоторые сложности. Кроме того, в дворце имеется няня, которая обеспечивает надлежащий уход за детьми во время общественных мероприятий.

Вам может понравиться

Любовь Успенская рассказала, как Киркоров хотел жениться на ней

Российская «королева шансона» Любовь Успенская в интервью для YouTube-передачи «Алена, блин!» рассказала о своих непростых взаимоотношениях с Филиппом Киркоровым. По словам артистки, у нее уже давно не складывается дружба с

«Пил воду из унитаза и жевал носки»: ребенок обвинил родную мать в издевательствах на Урале

В Свердловской области мать требует вернуть ей сына из реабилитационного центра, однако 10-летний ребенок обвиняет ее в издевательствах и жестоком обращении. По его словам, мать якобы заставляла его пить воду

Игрок “МЮ” Эриксен: в раздевалке было очень тихо после поражения от «Галатасарая»

Кристиан Эриксен, играющий на позиции полузащитника в английском «Манчестер Юнайтед», прокомментировал поражение клуба от турецкого «Галатасарая» во втором туре группового раунда Лиги чемпионов УЭФА. Он отметил, что вряд ли причиной