Синдром «праздничного сердца», который выражается в учащенном сердцебиении сразу после употребления алкоголя, может оказаться предвестником скорой смерти, рассказала «Российская газета» со ссылкой на высказывания врачей-кардиологов.

Медики пояснили, что алкоголь и сам по себе вреден для здоровья, но иногда после его употребления наблюдаются весьма опасные состояния. СПС является лишь одним из них.

При синдроме «праздничного сердца» оно начинает биться гораздо быстрее. Кроме того, наблюдаются одышка, сильная боль в грудной клетке, внезапная слабость, сопровождающая усиленным потоотделением.

Связано это с образованием в предсердии большого сгустка крови. Он может спровоцировать сердечную недостаточность, стать причиной сердечного приступа или даже вызвать инсульт. Поэтому если после употребления спиртного возникают подобные симптомы, лучше ограничить его до минимума или совсем отказаться от алкоголя. В противном случае результатом очередного застолья может оказаться летальный исход.