Медицинский специалист и кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич в своем Telegram-канале обратила внимание на частые случаи внезапной смерти, связанные с отрывом тромбов, подчеркивая, что это часто происходит из-за густой консистенции крови, которую необходимо разжижать. Об этом пишет «Российская газета».

Плохая циркуляция крови в сосудах может наложить дополнительную нагрузку на сердце и вызвать различные нарушения в организме. Это может увеличить риски развития опасных состояний, таких как варикозное расширение вен, тромбофлебит, стенокардия, инфаркт и другие.

Важно помнить, что риски тромбозов могут угрожать даже людям, не злоупотребляющим курением и алкоголем. Предупреждение тромбозов требует снижения рисков путем обеспечения активного образа жизни, сбалансированного питания и управления стрессами, а также достаточного количества отдыха.

Анна Кореневич также подчеркнула, что чрезмерная нагрузка на работе и недостаток времени на отдых могут быть потенциальными причинами тромбозов.