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Один из самых популярных российских комедийных сериалов – «Интерны» до сих пор привлекает внимание отечественного зрителя. В особенности поклонников шоу интересует судьба актеров, воплотивших на экране полюбившихся героев.

Актер Иван Охлобыстин, сыгравший роль Андрея Быкова, стал главной «звездой» сериала «Интерны». И хотя он уже был достаточно известен как актер и режиссер, именно после «Интернов» его активно начали узнавать на улицах. После завершения сериала, Охлобыстин принял участие во многих проектах. В его фильмографии стоит отметить также роль в одном из самых кассовых российских фильмов – «Холоп». Кроме актерства, Иван Охлобыстин активно занимается писательской деятельностью, ведет телепередачи и озвучивает мультфильмы.

Актриса Светлана Камынина, исполнившая роль Кисегач, после «Интернов» также продолжила активно сниматься. У актрисы яркие роли в сериалах «Проект Анна Николаевна», «Настя, соберись!», «Окаянные дни», «Фитнес» и многие другие.

Карьера Кристины Асмус (Варя Черноус) после «Интернов» взлетела вверх. Актриса сыграла роли во многих фильмах: «Текст», «Китобой», «А зори здесь тихие», «Синдром дракона», «Своя война», «Декабрь». Кроме того, с 2012 года актриса служит в Московском драматическом театре имени Ермоловой.

Актер Илья Глинников (Глеб Романенко) после сериала также принял участие во многих проектах: «Вася-праздник», «Фитнес», «Любовь с ограничениями», «Крыша мира». Также ему досталась одна из главных ролей в сериале «В клетке».

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