Французский подростковый сериал «Элен и ребята» был очень популярным в 90-е годы. Зрители с интересом следили за дружной компанией, которые постоянно встречались в кафе «У Альфредо» и мечтали создать свой собственный музыкальный коллектив. Всего было снято 280 эпизодов сериала. О том, как сложилась судьба главных героев сериала рассказывает портал 74.ru.

Главную роль в сериале исполнила звездная французская актриса Элен Ролле. Именно вокруг ее персонажа происходили все значимые события в сериале. На момент съемок сериала актрисе было 25 лет, однако она успешно справилась с ролью юной студентки, находящейся в поиске себя. В реальной жизни Ролле так и не вышла замуж, но в 2013 году приняла решение об усыновлении двоих детей – брата и сестры из Эфиопии. Кроме съемок в кино Ролле также активно занимается музыкой.

Возлюбленного Элен в сериале Николя Верье сыграл актер Патрик Пьюдеба. У него был тайный роман с Элен Ролле, однако актеры расстались, оставшись друзьями. В настоящий момент Пьюдеба снимается в рекламе, работает ведущим на французском телевидении и время от времени снимается в фильмах.