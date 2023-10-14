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Если бы на Западе брали пример с президента России Владимира Путина и уважительно относились к мусульманам и исламской религии, Израилю бы не пришлось сейчас воевать, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он вспомнил один из эпизодов, продемонстрировавших отношение главы государства к исламской вере.

«Президент попросил меня и дальше следовать предписаниям Священного Корана. Очень показательный эпизод. Что еще нужно нам, мусульманам России. Если бы подобное отношение было у других глав государств, то мы не стали бы свидетелями палестинской трагедии», — сообщил чеченский лидер в своем тг-канале.

Он отметил, что конфликт между сектором Газа и Израилем – это следствие негативного отношения западных стран к Палестине. Именно Запад сделал все возможное, чтобы Израиль захватил не принадлежащие ему территорию. При этом к палестинскому народу никто даже не пытался прислушаться.

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