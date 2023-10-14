В ближайшие пять лет на рынке должны появится смартфоны с самовосстанавливающимися экранами. Об этом в своем материале со ссылкой на исследование аналитиков компании CCS Insight сообщает американский телеканал CNBC.

Аналитики отмечают в своем докладе о технологических трендах, что новые дисплеи для смартфонов будут обладать функцией затягивания царапин и других дефектов благодаря разработке специального нанопокрытия подобного защитной пленке.

При этом производителям смартфонов необходимо правильно работать с «формулировкой ожиданий» со стороны покупателей. Самовосстанавливающиеся экраны должны стать нормой уже к 2028 году. Однако аналитики предупреждают, что дисплей не сможет «волшебным» образом восстановить треснувший экран, однако небольшие царапины вполне могут быть «регенерировать».

Напомним, что еще в 2013 году компания LG представила смартфон под названием G Flex, покрытие задней крышки которой могло «затягивать» небольшие царапины.